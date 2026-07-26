Ciné-club du cinéma des cinéastes Paris au mois d’août Cinéma des Cinéastes Paris
lundi 24 août 2026 · Cinéma des Cinéastes · Paris
Informations pratiques
Le mois d’août a toujours occupé une place particulière dans l’imaginaire parisien : celui d’une ville qui ralentit, se vide et révèle une autre facette d’elle-même. Dans PARIS AU MOIS D’AOÛT (1966), Pierre Granier-Deferre filme cette parenthèse suspendue à travers la rencontre inattendue entre un homme solitaire et une jeune Anglaise de passage.
Porté par Charles Aznavour et Susan Hampshire, ce classique du cinéma français capture un Paris disparu, entre mélancolie, liberté et désir de recommencer. Restauré par Pathé en 2019, le film retrouve aujourd’hui toute sa lumière sur grand écran.
Une soirée consacrée à un cinéma de patrimoine où la ville devient plus qu’un décor : un personnage, une mémoire, une émotion.
On se retrouve dès 19h autour d ‘un verre offert. Vous pourrez tenter de remporter quelques cadeaux à l’occasion de notre super tombola !
Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.
Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance avec une tombola !
Le lundi 24 août 2026
de à
payant
De 7 à 12 euros.
Cartes illimitées acceptées
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-25T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-24T00:00:00+02:00_2026-08-24T23:59:00+02:00
Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris
https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/473 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes
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