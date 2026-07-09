Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau Pontarlier
mardi 29 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 21:00:00
fin : 2026-09-29 23:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Jean-Stéphane Bron (France, Suisse, 103min, 2021) En partenariat avec Swiss Films et la Cinémathèque suisse. Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau
L’événement Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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