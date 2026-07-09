Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 21:00:00

fin : 2026-09-29 23:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Film de Jean-Stéphane Bron (France, Suisse, 103min, 2021) En partenariat avec Swiss Films et la Cinémathèque suisse. Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est ouverte entre l’intelligence humaine et l’intelligence artificielle.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau

L’événement Ciné-club J. Becker Cinq nouvelles du cerveau Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS