Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-22 20:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Film de Mohammad Rasoulof (All, Fr, Iran, 167min, 2024, VOSTFR) Lors d’un immense mouvement de protestations, Iman, tout juste promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, se confronte à l’absurdité du système et à ses injustices mais décide de s’y conformer…

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage

L’événement Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS