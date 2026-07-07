Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage Pontarlier
mardi 22 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:30:00
fin : 2026-09-22 20:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Mohammad Rasoulof (All, Fr, Iran, 167min, 2024, VOSTFR) Lors d’un immense mouvement de protestations, Iman, tout juste promu juge d’instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, se confronte à l’absurdité du système et à ses injustices mais décide de s’y conformer…
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage
L’événement Ciné-club J. Becker Les graines du figuier sauvage Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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