Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker nostalgia

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:30:00

fin : 2026-10-06 20:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Film de Mario Martone (Italie, France, 117min, 2023, VOSTFR) Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-club J. Becker nostalgia

L’événement Ciné-club J. Becker nostalgia Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS