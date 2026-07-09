Ciné-club J. Becker nostalgia Pontarlier
mardi 6 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker nostalgia
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:30:00
fin : 2026-10-06 20:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Mario Martone (Italie, France, 117min, 2023, VOSTFR) Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-club J. Becker nostalgia
L’événement Ciné-club J. Becker nostalgia Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Dessin et perspective Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 15 juillet 2026
- Mercredis de l’été à la piscine ! Place Zarautz Pontarlier 15 juillet 2026
- Cinéma plein air Un p’tit truc en plus Pontarlier 17 juillet 2026
- L’art des vitraux Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 25 juillet 2026
- Le Chat peintre Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier Pontarlier 29 juillet 2026