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CINÉ-CLUB Le 7e genre – Projection du film « Oublier Cheyenne », présentation d’Anne Delabre. Médiathèque James Baldwin Paris

CINÉ-CLUB Le 7e genre – Projection du film « Oublier Cheyenne », présentation d’Anne Delabre. Médiathèque James Baldwin Paris

CINÉ-CLUB Le 7e genre – Projection du film « Oublier Cheyenne », présentation d’Anne Delabre. Médiathèque James Baldwin Paris mardi 22 septembre 2026.

Lieu
Médiathèque James Baldwin
Adresse
10 Bis rue Henri Ribière
Ville
75019 Paris
Département
Paris
Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026

Il y sera question de censure, de sous-entendus, de désir affirmé, de transgression et d’affirmation de soi… au travers d’exemples qui illustrent la diversité des représentations de l’homosexualité féminine dans le cinéma français.

La soirée sera animée par Anne Delabre, journaliste de formation, co-autrice du livre Le Cinéma français et l’homosexualité avec Didier Roth-Bettoni (Danger Public) et programmatrice du ciné-club ‘Le 7e genre’, qui décrypte les représentations LGBTQI++ dans le 7e art (le7egenre.fr).

Le Ciné-Club le 7ème genre s’invite à la médiathèque ! Une soirée qui sera rythmée par la projection du film « Oublier Cheyenne » (2006) de Valérie Minetto, suivie d’une présentation de l’évolution des représentations de l’homosexualité féminine dans le cinéma français par Anne Delabre.
Le mardi 22 septembre 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T22:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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