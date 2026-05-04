Ciné Club : Mes Meilleures Amies, Star, Strasbourg
Ciné Club : Mes Meilleures Amies, Star, Strasbourg lundi 4 mai 2026.
Ciné Club : Mes Meilleures Amies Lundi 4 mai, 19h45 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T19:45:00+02:00 – 2026-05-04T22:10:00+02:00
Fin : 2026-05-04T19:45:00+02:00 – 2026-05-04T22:10:00+02:00
Annie a tout raté, sauf l’amitié. Quand sa meilleure amie annonce son mariage, elle se retrouve propulsée demoiselle d’honneur d’un groupe de femmes aussi irrésistibles qu’incontrôlables. Un chaos joyeux et souvent hilarant.
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F636075/D1777916700/VO/264144/ »}]
Mes Meilleures Amies Le Star MES MEILLEURES AMIES
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