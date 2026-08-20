Ciné-club, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Ciné-club Vendredi 2 octobre, 17h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – À partir de 16 ans – Durée du film : 1h37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Rendez-vous le vendredi 2 octobre à 17h pour le rendez-vous cinéma de la médiathèque !

Au programme : un film dans lequel la mer Méditerranée tient le rôle principal…

La projection sera suivie d’un échange.

dans le cadre des Nuits des Bibliothèques

Gratuit – À partir de 16 ans – Durée du film : 1h37

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]

Rendez-vous le vendredi 2 octobre à 17h pour le rendez-vous cinéma de la médiathèque !