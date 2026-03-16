Ciné-concert avec le conservatoire Charles Munch Médiathèque Violette Leduc Paris
Ciné-concert avec le conservatoire Charles Munch Médiathèque Violette Leduc Paris vendredi 12 juin 2026.
Laissez-vous portez par les mélodies réalisées par Jean-Baptiste Doulcet, professeur au conservatoire Charles Munch du 11e arrondissement et ses élèves. Ils improviseront en direct des airs pour accompagner l’intrigue des court-métrages sélectionnés. Ne manquez pas cette bande-son originale qui sera suivie d’un temps d’échange avec les musiciens.
A partir de 4 ans
Gratuit, sur inscription à partir du 12 mai : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20
Jean-Baptiste Doulcet et ses élèves vous donnent rendez-vous pour une séance de cinéma en musique.
Le vendredi 12 juin 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit
Réservation obligatoire.
Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T17:30:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal
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