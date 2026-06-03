Atelier « École Sogetsu » Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Atelier « École Sogetsu » Maison de la culture du Japon à Paris Paris vendredi 12 juin 2026.
Les
végétaux sont issus de la nature, mais dans l’école Sogetsu, on considère que «
l’ikebana appartient à celui ou celle qui le crée ». Aussi belle soit-elle, une
fleur reste une œuvre de la nature. Lorsque la sensibilité et l’intention de
l’être humain s’y ajoutent, apparaît une beauté différente, propre à l’ikebana.
À
cet atelier, les participants iront au-delà d’une simple initiation, en prenant
le temps d’observer les végétaux et de donner forme à leur propre expression. Cet
atelier s’adresse à toute personne intéressée par l’ikebana et désireuse
d’explorer une approche libre, au-delà des formes traditionnelles.
Professeur :
Rica Arai
Tisser des liens avec les fleurs : La devise de l’école Sogetsu est : « À tout moment, en tout lieu, par toute personne ». Elle repose également sur l’idée que l’on peut créer un ikebana avec n’importe quel matériau.
Le vendredi 12 juin 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 12 juin 2026
de 11h30 à 13h00
payant
Tarif : 35 €
(matériel compris)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T11:30:00+02:00_2026-06-12T13:00:00+02:00;2026-06-12T14:30:00+02:00_2026-06-12T16:00:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
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