Les

végétaux sont issus de la nature, mais dans l’école Sogetsu, on considère que «

l’ikebana appartient à celui ou celle qui le crée ». Aussi belle soit-elle, une

fleur reste une œuvre de la nature. Lorsque la sensibilité et l’intention de

l’être humain s’y ajoutent, apparaît une beauté différente, propre à l’ikebana.

À

cet atelier, les participants iront au-delà d’une simple initiation, en prenant

le temps d’observer les végétaux et de donner forme à leur propre expression. Cet

atelier s’adresse à toute personne intéressée par l’ikebana et désireuse

d’explorer une approche libre, au-delà des formes traditionnelles.

Professeur :

Rica Arai

Tisser des liens avec les fleurs : La devise de l’école Sogetsu est : « À tout moment, en tout lieu, par toute personne ». Elle repose également sur l’idée que l’on peut créer un ikebana avec n’importe quel matériau.

Le vendredi 12 juin 2026

de 14h30 à 16h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 11h30 à 13h00

payant

Tarif : 35 €

(matériel compris)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T11:30:00+02:00_2026-06-12T13:00:00+02:00;2026-06-12T14:30:00+02:00_2026-06-12T16:00:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis

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