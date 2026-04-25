Visite guidée : Quartier bibliothèque François Mitterrand Station de metro Avenue de France (Tramway T3a) Paris

En partant des Tours Duo dessinées par les Ateliers Jean Nouvel et inaugurées en 2021, nous rejoindrons la Bibliothèque François Mitterrand en passant par cet ancien quartier industriel de Paris, reconverti tout récemment et dont le paysage encore en pleine évolution et très contrasté. Nous aurons en effet l’opportunité de passer de bâtisses contemporaines à des constructions de style industriel, en passant par un immeuble Le Corbusier. Cette visite sera une bonne occasion de découvrir tous ensemble un « nouveau » coin de Paris !

Une bonne occasion de découvrir tous ensemble un « nouveau » coin de Paris ! des Tours Duo à la Bibliothèque François Mitterrand en passant par cet ancien quartier industriel, y compris un immeuble Le Corbusier.

Le vendredi 12 juin 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif : 18€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T14:30:00+02:00_2026-06-12T16:30:00+02:00

Station de metro Avenue de France (Tramway T3a) 2 avenue de France 75013 Paris

https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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