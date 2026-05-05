Les armes des romains : combattre au temps de la Rome antique, Village de l’archéologie, Paris
Les armes des romains : combattre au temps de la Rome antique, Village de l’archéologie, Paris vendredi 12 juin 2026.
Les armes des romains : combattre au temps de la Rome antique 12 – 14 juin Village de l’archéologie Paris
Possibilité d’accueil de scolaire le vendredi : limité à des demi classe du CP à 6e. Accès tout public pour le week-end. Prévoir deux tables, trois à quatre bancs, 5 à 6 chaises, deux grilles d’affichage, barnum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00
Les Armes des Romains : Combattre au temps de la Rome antique
Les nombreuses découvertes d’armes offensives et défensives nous permettent aujourd’hui de mieux connaître et comprendre l’équipement que portaient les soldats romains et son évolution au cours de la période impériale.
Partons à la découverte des armes offensives et défensives des combattants de l’armée romaine pour en saisir leurs fonctions et leurs usages. S’appuyant sur des affiches, des reproductions d’armes et des modèles,l’atelier propose d’explorer la variété et le fonctionnement de ces instruments et, pour les plus jeunes ou les plus grands, de participer à des animations dans lesquelles ils se verront prendre la place du combattant romain pour reproduire des formations et des dispositions tactiques, comme l’équivalent de la tortur romaine de l’Antiquité tardive.
Un espace coloriage ou de confection de cotte de mailles est accessible pour les plus manuels.
Enfants (dès 6/7 ans) et adultes sont invités à participer. Ils pourront se saisir d’une lance et d’un bouclier et s’entrainer avec des étudiants, doctorants et chercheurs en archéologie.
Village de l’archéologie place de la Bastille, Paris, 75004 Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France
Les Armes des Romains : Combattre au temps de la Rome antique
© M. Nazarian
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