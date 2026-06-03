« PURE » par Eva Klimackova dans les jardins

Par Eva Klimackova et Leandro Villavicencio

Samedi 6 et dimanche 7 juin à 15h et 16h30

Durée de chaque représentation : 25 minutes

Entrée gratuite – dans la limite des places disponibles

Par l’intermédiaire de la structure du duo de danseurs, « PURE » explore la plasticité de deux corps qui portent dans chacun de leurs gestes la singularité d’un parcours d’une autre culture – ou plusieurs cultures – et qui inventent des espaces pour rentrer en relation ; une relation organique et fluide des corps et des matières. « PURE » déploie le temps dans une recherche sensorielle et tactile ou les corps se relayent, se délient, s’entremêlent, se superposent, s’équilibrent à l’infini avec une musicalité du geste très singulière. En laissant apparaître une plasticité des formes, des lignes, des courbes, des plis et des matières sans hiérarchie « PURE » est chargée de mémoire et parsemée d’empreintes.

Chorégraphie : Eva Klimackova

Danse : Eva Klimackova, Leandro Villavicencio

Musique : Un escargot vide, Jonathan Lefèvre-Reich

Production : Compagnie E7KA

Coproduction : CCN d’Orléans dans le cadre de « l’accueil studio 2017 » Ministère de la Culture et de la Communication, CCN de Tours dans le cadre de « l’accueil studio 2017 », Drac Centre Val de Loire (Aide au projet 2017), Région Centre (Aide à la création 2017), Institut Français – Coopération internationale Région Centre

Avec le soutien de : Théâtre 29 Pardubice, Alliance Française Pardubice (Rép. Tchèque), La Briqueterie – CDC Val de Marne, Ménagerie de verre dans le cadre de StudioLab Paris, Micadanses Paris, Cnd Pantin

Eva Klimackova

Danseuse, chorégraphe et pédagogue née en Slovaquie, installée à Paris depuis 2001, Eva Klimackova a fait ses études à l’École supérieure des arts libéraux de Bratislava. Ensuite, elle a collaboré avec des nombreux chorégraphes : en Slovaquie (A. Sedlackova, Z. Hajkova, M. Kozanek, K. Mojzisova…), en République Tchèque (Cie Dejadonné, Cie Duwadance), en France (Cie Kubilai Khan Investigations, Cie Petite Fabrique / Fables de la Fontaine, Les Ouvreurs de Possibles, Faustin Linyekula…), en Belgique (Karine Ponties – Dame de pic, D. Hernandez, L. Duclaux). Elle a par ailleurs enseigné à Paris, Bruxelles, Prague, Brno, Bratislava, Riga, Hanoi, Varsovie, Grenoble, La Rochelle, Tours, Limoges, Poitiers, Orléans…

En 2007, elle fonde la Compagnie E7KA et créé les spectacles : « Alzbeta Hlucha », « Ivanuska », «Touch.ed », « MOVE », « Ouvrir le temps », « PURE », « TRACES », « Melting times », « Migrations invisibles » et « COCON », présentées depuis en France, Belgique, Slovaquie, Allemagne, République Tchèque, Slovénie, Lettonie, Pologne, Italie, Portugal et Hong-Kong.

www.e7ka.com

Leandro Villavicencio

Né à Buenos Aires, il commence à étudier la danse classique très jeune avec de grands maîtres tels que Gloria Gella (Instituto del teatro), Rodolfo Castellanos (IT danza) et aussi Joan Boix et Roser Muñoz (CDC) à Barcelone jusqu’à son entrée au « Real conservatorio profesional de danza Mariemma » de Madrid.

Après l’obtention de son diplôme, il intègre la Vortice dance company au Portugal. En 2014, il danse à l’Opéra de Paris dans l’« Opéra Faust » mis en scène par Jean-Romain Vesperini. La même année, il travaille aussi pour le chorégraphe Japonais Ko Murobushi dans sa dernière création « Nijinski à minuit ». Depuis 2015, il danse dans les pièces de Rachid Ouramdane « Tenir le temps » et « Franchir la nuit » en 2018. En 2015, il travaille aussi pour la chorégraphe Joëlle Bouvier dans son spectacle « Shoe Show ». En 2016, il travaille pour l’artiste et plasticien Suisse Denis Savary dans sa création « Lagune » et démarre une collaboration avec Eva Klimackova, (Cie E7KA), création « PURE » et « Migrations invisibles » en 2023. À partir de 2020 il danse dans deux créations de Marco Berrettini et dès 2022 avec Joanne Leighton.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin, consacrés cette année au sens de la vue, le musée Bourdelle invite le public à porter un regard renouvelé sur ses jardins.

La chorégraphe Eva Klimackova et le danseur Leandro Villavicencio dansent dans les jardins, la pièce « PURE », qui souligne le dialogue vivant entre les corps en mouvement et la végétation environnante.

Le dimanche 07 juin 2026

de 16h30 à 16h55

Le dimanche 07 juin 2026

de 15h00 à 15h25

Le samedi 06 juin 2026

de 16h30 à 16h55

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 15h25

gratuit

Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T19:55:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T15:25:00+02:00;2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T16:55:00+02:00;2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T15:25:00+02:00;2026-06-07T16:30:00+02:00_2026-06-07T16:55:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/rendez-vous-aux-jardins-6-et-7-juin-2026 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle



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