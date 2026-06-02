Initiation aux soins coopératifs des chiens et des chats Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
Initiation aux soins coopératifs des chiens et des chats Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris samedi 6 juin 2026.
Le soin coopératif, aussi appelé Medical
Training, consiste à apprendre à un animal à collaborer volontairement aux
soins et aux manipulations du quotidien.
D’abord développée pour la faune sauvage captive,
cette méthode est aujourd’hui utilisée auprès des chiens et des chats afin de
limiter le stress et de renforcer la confiance entre l’animal et l’humain.
Couper les griffes, nettoyer les oreilles ou examiner une
patte peuvent ainsi devenir des moments plus sereins, réalisés avec l’accord et
la participation de l’animal.
Au cours de cet atelier, vous découvrirez les grands
principes du soin coopératif et apprendrez des exercices simples à reproduire
chez vous avec votre chien ou votre chat.
L’atelier est animé par Mathilde Bécourt, éducatrice
canine et comportementaliste canine et féline, et proposé par l’Institut
Bonaparte, centre de formation aux métiers animaliers.
Un atelier pour apprendre à entraîner son animal à participer volontairement aux soins.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h30 à 17h15
Le samedi 06 juin 2026
de 15h30 à 16h15
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T16:15:00+02:00;2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T17:15:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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