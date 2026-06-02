Initiation aux soins coopératifs des chiens et des chats Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Le soin coopératif, aussi appelé Medical

Training, consiste à apprendre à un animal à collaborer volontairement aux

soins et aux manipulations du quotidien.

D’abord développée pour la faune sauvage captive,

cette méthode est aujourd’hui utilisée auprès des chiens et des chats afin de

limiter le stress et de renforcer la confiance entre l’animal et l’humain.

Couper les griffes, nettoyer les oreilles ou examiner une

patte peuvent ainsi devenir des moments plus sereins, réalisés avec l’accord et

la participation de l’animal.

Au cours de cet atelier, vous découvrirez les grands

principes du soin coopératif et apprendrez des exercices simples à reproduire

chez vous avec votre chien ou votre chat.

L’atelier est animé par Mathilde Bécourt, éducatrice

canine et comportementaliste canine et féline, et proposé par l’Institut

Bonaparte, centre de formation aux métiers animaliers.

Un atelier pour apprendre à entraîner son animal à participer volontairement aux soins.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h30 à 17h15

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 16h15

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T16:15:00+02:00;2026-06-06T16:30:00+02:00_2026-06-06T17:15:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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