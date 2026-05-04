Paris Air Forum 2026 Maison de la Mutualité Paris Vendredi 12 juin, 09h00 sur inscription

Paris Air Forum 2026 à la maison de la Mutualité

« L’urgence est un terme médical qui caractérise une situation commandant d’agir sans tarder. Il en va de la survie du patient. Le succès de la filière aérospatiale s’est imposé par sa capacité à faire de la mondialisation une opportunité ; elle est donc très dépendante du contexte international et quand celui-ci est préoccupant, la filière est menacée. En 2026, les tensions géopolitiques s’accroissent, le multilatéralisme s’éloigne, un nouvel impérialisme émerge, l’ombre des États-Unis, de la Russie, de la Chine déborde, l’Europe se cherche. Le Paris Air Forum se doit d’en tenir compte. Pour l’air et l’espace, l’Europe constitue un centre de gravité très particulier et les bouleversements planétaires qui la frappent de plein fouet amènent le monde à se questionner : en sortira-t-elle affaiblie ou confortée ? Selon la façon dont ce géant économique et nain politique saura y répondre et réinventer sa souveraineté, l’équilibre mondial en sera modifié.

Certes, de bonnes résolutions sont prises, le problème est qu’elles peinent à être mises en application. La phase est critique, il faut monter en puissance, sans tarder, si l’on souhaite que l’aérospatial continue à jouer son rôle d’accompagnateur du développement de la planète. Le Ramp-Up que tous les acteurs réclament ne peut plus attendre. Hélas, les financements annoncés tardent à arriver, les PME-ETI sont fragilisées, la supply chain est en souffrance, les majors ont du mal à livrer. La situation commande d’accélérer, et d’accélérer maintenant ! Tout retard ayant des conséquences funestes, que le premier ministre du Canada, Mark Carney, a résumé en une formule percutante : « Si vous n’êtes pas à la table, alors vous êtes au menu ». C’est cette urgence que l’édition 2026 du Paris Air Forum va traiter. »

Max ARMANET – Président du Conseil scientifique, Président de Forum-Media

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T18:00:00.000+02:00

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https://parisairforum.fr

Maison de la Mutualité 24 Rue Saint-Victor, 75005 Paris Quartier Saint-Victor Paris 75005 Paris



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