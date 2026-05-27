L’invisibilisation des femmes dans les sciences et les techniques en France et en Angleterre (XVIIe-XIXe siècles) Musée des arts et métiers Paris Vendredi 12 juin, 09h30 sur inscription

L’invisibilisation des femmes dans les sciences et les techniques en France et en Angleterre (XVIIe-XIXe siècles) au Musée des Arts et Métiers

Quelle a été la place des femmes dans l’histoire des sciences et des techniques ? Quels sont les obstacles qui ont limité leur reconnaissance au fil du temps ? Souvent absentes des récits officiels et peu visibles dans les collections du musée, les femmes ont pourtant œuvré, transmis et transformé les savoirs, parfois en marge des institutions qui leur étaient fermées. Pendant toute une journée, nos experts se penchent sur les mécanismes de cette invisibilisation et analysent, en France et en Angleterre, l’évolution du rôle et de l’engagement des femmes dans les domaines scientifiques.

Journée conjointe Sorbonne Université et le Cnam dans le cadre du projet SPHINX, avec le soutien des laboratoires HDEA (UR 4086) et VALE (UR 4085)

Comité d’organisation

Line Cottegnies, Sorbonne Université

Sandrine Parageau,Sorbonne Université

Anne-Laure Carré, Musée des Arts et Métiers- Cnam

Anne Chanteux, Conservatoire des Arts et Métiers – Cnam

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00

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https://www.arts-et-metiers.net/musee/linvisibilisation-des-femmes-dans-les-sciences-et-les-techniques-en-france-et-en-angleterre

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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