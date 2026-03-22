Ciné-concert – cinémathèque Robert Lynen Cinémathèque Robert Lynen Paris

Classes de composition électroacoustique du CRR de Paris et du PSPBB

Maxime Barthélemy, Jonathan Prager et Paul Ramage, professeurs

Ciné-concert de la classe de composition électroacoustique et création sonore

Le vendredi 19 juin 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Lien de réservation à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T19:30:00+02:00

Cinémathèque Robert Lynen 11, rue Jacques Bingen 75017 Paris

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