Ciné-concert – cinémathèque Robert Lynen Cinémathèque Robert Lynen Paris
Ciné-concert – cinémathèque Robert Lynen Cinémathèque Robert Lynen Paris vendredi 19 juin 2026.
Classes de composition électroacoustique du CRR de Paris et du PSPBB
Maxime Barthélemy, Jonathan Prager et Paul Ramage, professeurs
Ciné-concert de la classe de composition électroacoustique et création sonore
Le vendredi 19 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T18:00:00+02:00_2026-06-19T19:30:00+02:00
Cinémathèque Robert Lynen 11, rue Jacques Bingen 75017 Paris
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