Informations pratiques

Mulhouse

Ciné-concert L’incroyable femme des neiges

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24 21:40:00

Date(s) :

2026-11-24 2026-11-25

Le réalisateur Sébastien Betbeder a l’art des comédies douces-amères joliment barrées, telle cette virée dans le Groenland sur les traces de Coline Morel, exploratrice au moral bien en berne. Venue se ressourcer auprès des siens dans le Jura, elle y partira… totalement en vrille.

Dans le rôle de l’aventurière incontrôlable, Blanche Gardin excelle, secondée par Philippe Katerine et Bastien Bouillon, parfaits en frères doux et inquiets. L’ensemble 0 complète ce line-up de rêve pour un ciné-concert et livre, avec ses quatre musicien·nes, une version live de sa bande originale aux textures acoustiques et sonorités contemporaines. Guitares sèches, percussions boisées et cuivres graves bercent cet irrésistible road movie entre sommets et banquise. L’incroyable femme des neiges mêle drame et comédie avec poésie. La caméra de Sébastien Betbeder capture la quête de sens de son héroïne, du Groenland au Jura français. Naviguant entre humour et gravité, l’excès et la légèreté, ce film offre une réflexion sur la liberté, l’isolement, la survie et la finitude. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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L’événement Ciné-concert L’incroyable femme des neiges Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace