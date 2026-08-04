CINÉ CONCERT MÉNILMONTANT & BRUMES D’AUTOMNE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CINÉ CONCERT MÉNILMONTANT & BRUMES D’AUTOMNE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30 20:30:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-11-30

Revivez avec nous les débuts du cinéma, avant que les bandes-son ne remplacent les musiciens.

Il faut imaginer l’effet des premiers films sur les spectateurs On aurait dit qu’un train entrait dans la salle ! . C’est difficile pour nous qui aujourd’hui sommes abreuvés d’images de toutes sortes. La première séance de cinéma se tiendra le 28 décembre 1895 au salon indien du Grand Café à Paris, au 14 du boulevard des Capucines. C’est du cinéma muet bien sûr !

N’entrons pas dans la polémique pour arbitrer de savoir qui entre les frères Lumière et Thomas Edison est l’inventeur du cinématographe. Comme toute invention, le cinéma est précédé de multiples tentatives ingénieuses qui préparent le terrain et au final permettent la venue de la bonne idée. Ce qui est amusant, c’est que ces inventeurs ne voient pas forcément tout le potentiel de leurs inventions. Le petit-fils de Louis Lumière rapporte que son grand-père était certain que le cinéma fatiguerait les yeux des auditeurs et que la mode en passerait, tel un feu de paille. Thomas Edison n’y croit pas non plus !

Quoiqu’il en soit, rapidement la musique s’impose pour souligner les images. Et ce sont des musiciens en chair et en os, pianistes pour la plupart, qui accompagnent les films en improvisant au rythme des images.

C’est ce que nous vous proposons dans ce partenariat avec la cinémathèque de Toulouse. Mais avec un orchestre sur scène, impossible d’improviser ! Imaginez la cacophonie…Comme l’an passé, c’est le compositeur Vincent Ferrand qui nous a écrit l’accompagnement des deux films que nous vous proposons. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 16 34

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English :

Join us in reliving the early days of cinema, before soundtracks replaced live musicians.

L’événement CINÉ CONCERT MÉNILMONTANT & BRUMES D’AUTOMNE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE