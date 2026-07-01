AGENDA · Saint-Christol-lez-Alès
Ciné-concert : “Spiderman new génération”, Stade Gilbert Sabatier, Saint-Christol-lez-Alès
mardi 21 juillet 2026 · Stade Gilbert Sabatier · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Ciné-concert : “Spiderman new génération” Mardi 21 juillet, 20h30 Stade Gilbert Sabatier Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:30:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00
Stade Gilbert Sabatier Chemin des Pensions, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Projection en plein air, en présence de Spiderman pour une séance photo ! 1re partie avec la chanteuse Jay. Cinéma Film
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