Ciné concert STAR WARS IN CONCERT Un Nouvel Espoir Rue des artistes Amnéville

Amnéville

Ciné concert STAR WARS IN CONCERT Un Nouvel Espoir

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03

Date(s) :

2027-04-03

La saga la plus mythique de l’histoire du cinéma s’invite en ciné-concert pour une expérience spectaculaire et immersive, à l’occasion d’une tournée événement à travers la France pour célébrer les 50 ans du film Star Wars Un nouvel espoir dont les images seront sublimées en live.

Sous la direction de son chef, un orchestre symphonique complet de près de 100 musiciens interprète en parfaite synchronisation la partition légendaire de John Williams, récompensée aux Oscars®, donnant une nouvelle ampleur à l’œuvre culte de George Lucas.

Sur grand écran, l’épopée prend une dimension inédite portée par la puissance du live, la musique envahit l’espace, intensifie chaque scène et décuple les émotions. Le public redécouvre ainsi toute la richesse et la force de ce film iconique à travers une expérience symphonique grandiose.

Véritable célébration du 50e anniversaire du film, ce concert offre une immersion totale où image et musique ne font plus qu’un. Interprétée en direct, la bande originale prend vie sur scène et transforme la projection en un spectacle intense et inoubliable.Tout public

45 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

The most mythical saga in the history of cinema comes to life in a spectacular, immersive cine-concert experience, as part of an event tour across France to celebrate the 50th anniversary of Star Wars: A New Hope, whose images will be sublimated live.

Under the direction of its conductor, a full symphony orchestra of nearly 100 musicians will perform John Williams? legendary, Oscar®-winning score in perfect synchronization, giving a new dimension to George Lucas? cult work.

On the big screen, the epic takes on an unprecedented dimension: carried by the power of live sound, the music invades the space, intensifying each scene and heightening emotions tenfold. Audiences rediscover the richness and power of this iconic film through a grandiose symphonic experience.

A true celebration of the film?s 50th anniversary, this concert offers total immersion where image and music become one. Performed live, the soundtrack comes to life on stage, transforming the screening into an intense, unforgettable spectacle.

L’événement Ciné concert STAR WARS IN CONCERT Un Nouvel Espoir Amnéville a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION AMNEVILLE