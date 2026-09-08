Ciné-concert sur un film muet tourné en direct sous vos yeux, L’Impromptu, Bordeaux

Informations pratiques

Ciné-concert sur un film muet tourné en direct sous vos yeux 4 octobre 2026 – 25 juin 2027 L’Impromptu Gironde

– Plein tarif : 10€

– Tarif réduit : 7€ (avec justificatif : étudiants, chômeurs, RSA, PSH)

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:15:00+02:00

Fin : 2027-06-25T20:00:00+02:00 – 2027-06-25T21:15:00+02:00

L’INTRIGUE : Louis Le Prince a-t-il été le véritable inventeur du cinématographe, avant même les frères Lumière ? Sa mystérieuse disparition, dans un train à destination de Paris en 1890, alors qu’il s’apprêtait à déposer le brevet de sa nouvelle invention, demeure l’une des affaires les plus énigmatiques de l’histoire criminelle. Et si Louis Le Prince avait pu changer le cours du XXe siècle ?

Pendant une heure, assistez à la naissance d’un nouveau genre artistique ! Devenez les spectateurs d’un long-métrage tourné en temps réel, sans filet.

Des acteurs, sur scène puis dans la ville, jouent un scénario et interagissent avec des passants qui ignorent tout du film. La captation est retransmise instantanément sous vos yeux, sur grand écran, stylisée à la manière d’un film muet d’autrefois. Et les dialogues des personnages se transforment en cartons…

Un pianiste accompagne sur scène la projection unique d’un film muet tourné intégralement en direct. Un cinéma vivant, un film éphémère, un spectacle à la frontière du 7e art, du théâtre, de la musique et de la performance… Un dispositif original et ingénieux qui renouvelle profondément l’expérience cinématographique !

Tout public – Durée : 1h

Infos surhttps://66.vivaarte.fr

Bande-annonce :https://www.youtube.com/watch?v=JZbe-7rUbM4

PASCAL PISTONE (piano) : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 700 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

MATHILDE CHATIN : Comédienne, chanteuse, autrice-compositrice et multi-instrumentiste, elle joue, depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, différents spectacles : théâtre musical, chanson, ciné-concerts (plus de 80 dates par an).

SALOMÉ BARBIER (comédienne)

ENEKO (comédien)

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SEPIA (Spectacle Éphémère Projeté Instantanément et Accompagné) Avec Mathilde Chatin, Salomé Barbier, Eneko (comédiens) et Pascal Pistone (piano) ciné-concert piano

dr