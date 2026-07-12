Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Ciné-Conférence Altaïr CANADA Terre des grands espaces

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-12 19:00:00

fin : 2027-01-12

Date(s) :

2027-01-12

Un film d’André Maurice

Destination fétiche des amateurs de plein air, le Canada est reconnu pour ses grands espaces ainsi que pour la richesse et la diversité de ses écosystèmes. Dans ce quatrième film du fier Québécois André Maurice, vous sillonnerez ses provinces et ses saisons, hors des sentiers battus, du Pacifique à l’Atlantique ! De Vancouver, en Colombie-Britannique, à Montréal, au Québec, en passant par les splendides Rocheuses canadiennes en Alberta et les prairies de la Saskatchewan, jusqu’aux chutes du Niagara en Ontario et aux étonnantes marées de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, vous vivrez un voyage exceptionnel sur des terres infinies, 19 fois plus vastes que la France ! Vous y croiserez celles et ceux qui ont façonné le Canada, des cowboys aux archéologues chasseurs de dinosaures, sans oublier les Premières Nations, qui conjuguent traditions et modernité. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Ciné-Conférence Altaïr CANADA Terre des grands espaces

L’événement Ciné-Conférence Altaïr CANADA Terre des grands espaces Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Haut Val De Sèvre