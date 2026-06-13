Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École lundi 13 juillet 2026.

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 11 11 Tarif de base plein tarif

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Laissez vous transporter par le spectacle Mosaïque du Monde .
En découvrant les traditions du Népal, de Taïwan, du Ghana et des États-Unis. Un spectacle à ne pas manquer.   .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02  contact@rife.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde

L’événement Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)