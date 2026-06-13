Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École lundi 13 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Laissez vous transporter par le spectacle Mosaïque du Monde .

En découvrant les traditions du Népal, de Taïwan, du Ghana et des États-Unis. Un spectacle à ne pas manquer. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde

L’événement Festival des enfants du monde Mosaïque du Monde Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre