Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Apéro-Concert

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Rejoignez-nous au Village du Festival (accès libre) pour un apéro-concert.

A 18H30 Le Patricia Chacoreta Trio vous emmène au cœur des musiques du Brésil entre samba, bossa et rythmes chaleureux. Patricia Chacoreta, compositrice-interprète reconnue, mêle standards brésiliens et compositions originales dans une formule acoustique élégante. Un moment vibrant et dépaysant à découvrir en trio.

A 19H30 Découvrez Les Baladins des Deux Eaux de la Roche Posay

Offre snack + menu végétarien* aux saveurs de l’Arménie et du Népal

entrées DOLMA (feuille de vigne farcie) et VOSPOV KOFTE (boulette à base de lentilles)

plat ALOO BAINGAIN (ragout de pomme de terre et aubergine)

desserts BAKLAVA (patisserie sucrée) et RIZ KHEER (riz au lait parfumé aux épices)

* possibilité de rajouter une saucisse ou merguez avec supplément

Réservation conseillée TU 13€ .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Apéro-Concert

L’événement Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre