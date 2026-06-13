Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Apéro-Concert
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Rejoignez-nous au Village du Festival (accès libre) pour un apéro-concert.
A 18H30 Le Patricia Chacoreta Trio vous emmène au cœur des musiques du Brésil entre samba, bossa et rythmes chaleureux. Patricia Chacoreta, compositrice-interprète reconnue, mêle standards brésiliens et compositions originales dans une formule acoustique élégante. Un moment vibrant et dépaysant à découvrir en trio.
A 19H30 Découvrez Les Baladins des Deux Eaux de la Roche Posay
Offre snack + menu végétarien* aux saveurs de l’Arménie et du Népal
entrées DOLMA (feuille de vigne farcie) et VOSPOV KOFTE (boulette à base de lentilles)
plat ALOO BAINGAIN (ragout de pomme de terre et aubergine)
desserts BAKLAVA (patisserie sucrée) et RIZ KHEER (riz au lait parfumé aux épices)
* possibilité de rajouter une saucisse ou merguez avec supplément
Réservation conseillée TU 13€ .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr
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English : Festival des enfants du monde Apéro-Concert
L’événement Festival des enfants du monde Apéro-Concert Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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