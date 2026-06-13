Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture Saint-Maixent-l’École dimanche 12 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

GALA D’OUVERTURE avec tous les groupes invités Arménie, Le Ghana, Les Landes, Népal, Poitou et Taiwan.

Spectacle chorégraphié et mis en scène en partenariat avec l’école de danse K’Danse. .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture

L’événement Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre