Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture Saint-Maixent-l’École dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
GALA D’OUVERTURE avec tous les groupes invités Arménie, Le Ghana, Les Landes, Népal, Poitou et Taiwan.
Spectacle chorégraphié et mis en scène en partenariat avec l’école de danse K’Danse. .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr
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English : Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture
L’événement Festival des enfants du monde Gala d’Ouverture Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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