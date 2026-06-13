Festival des enfants du monde Stages de danses américaines Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Stages de danses américaines Saint-Maixent-l’École lundi 13 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Stages de danses américaines
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Stages de danses américaines (parcours journée Etats-Unis).
Le groupe d’enfants de la Compagnie American Dance Arts Collective vous propose de découvrir leurs danses traditionnelles.
Dégustations de pancakes avec du sirop d’érable.
Accès libre sur réservation auprès de la médiathèque .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Festival des enfants du monde Stages de danses américaines
L’événement Festival des enfants du monde Stages de danses américaines Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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