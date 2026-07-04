Ciné-Conférence Altaïr Maroc Version Vanlife Saint-Maixent-l’École
mardi 30 mars 2027 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Ciné-Conférence Altaïr Maroc Version Vanlife
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 19:00:00
fin : 2027-03-30
Date(s) :
2027-03-30
Un film de Marc Temmerman
Maroc version vanlife est un film immersif sur les routes du Maroc. De Tanger à Dakhla, capitale du kitesurf à l’extrême sud, Marc traverse le pays en van aménagé, animé par l’envie de découvrir un Maroc à la fois ancestral et résolument moderne. Depuis sa Belgique natale, il rejoint Tanger avant de s’enfoncer dans les paysages contrastés du nord, entre Tétouan, Chefchaouen et Fès, puis la forêt d’Azrou et les hauteurs de l’Atlas. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Ciné-Conférence Altaïr Maroc Version Vanlife
L’événement Ciné-Conférence Altaïr Maroc Version Vanlife Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Haut Val De Sèvre
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