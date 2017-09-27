Ciné-Conférence | Festival « Play it again ! » | Le Cuirassé Potemkine, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
dimanche 27 septembre 2026 · Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains · Tourcoing
Informations pratiques
Ciné-Conférence | Festival « Play it again ! » | Le Cuirassé Potemkine Dimanche 27 septembre, 17h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord
Plein tarif > 6 €
Tarif réduit > 5 €
Tarif -14 ans > 3 €
Tarif abonné > 4 €
Cinéfamille > 1,80 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:10:00+02:00
Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:10:00+02:00
Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.
Ciné-Conférence
Dimanche 27 septembre, 17h
LE CUIRASSÉ POTEMKINE
De Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov
1926 | Union soviétique | 1h08 | VOSTFR
Avec Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein, Aleksandr Antonov
Sortie en URSS en 1925, l’oeuvre se déroule en 1905, année révolutionnaire, et relate la mutinerie des marins d’Odessa, suivie d’un soutien et d’une insurrection populaire réprimée par l’armée tsariste. L’événement historique fut considéré comme précurseur de la Révolution d’Octobre.
Projection suivie d’une conférence de Nathalie Sédou, conférencière et chargée d’enseignement en esthétique du film.
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]
Le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Ciné-Conférence | Le Cuirassé Potemkine | Dimanche 27 septembre, 17h
DR
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