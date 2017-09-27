Ciné-Conférence | Festival « Play it again ! » | Le Cuirassé Potemkine, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Informations pratiques

Ciné-Conférence | Festival « Play it again ! » | Le Cuirassé Potemkine Dimanche 27 septembre, 17h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:10:00+02:00

Fin : 2026-09-27T17:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:10:00+02:00

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Ciné-Conférence

Dimanche 27 septembre, 17h

LE CUIRASSÉ POTEMKINE

De Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov

1926 | Union soviétique | 1h08 | VOSTFR

Avec Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein, Aleksandr Antonov

Sortie en URSS en 1925, l’oeuvre se déroule en 1905, année révolutionnaire, et relate la mutinerie des marins d’Odessa, suivie d’un soutien et d’une insurrection populaire réprimée par l’armée tsariste. L’événement historique fut considéré comme précurseur de la Révolution d’Octobre.

Projection suivie d’une conférence de Nathalie Sédou, conférencière et chargée d’enseignement en esthétique du film.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Ciné-Conférence | Le Cuirassé Potemkine | Dimanche 27 septembre, 17h

DR