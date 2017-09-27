Ciné-Conférence | Festival Play it again ! | Le Cuirassé Potemkine Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Ciné-Conférence | Festival Play it again ! | Le Cuirassé Potemkine

22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:10:00

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Ciné-Conférence

Dimanche 27 septembre, 17h

LE CUIRASSÉ POTEMKINE

De Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov

1926 | Union soviétique | 1h08 | VOSTFR

Avec Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein, Aleksandr Antonov

Sortie en URSS en 1925, l’oeuvre se déroule en 1905, année révolutionnaire, et relate la mutinerie des marins d’Odessa, suivie d’un soutien et d’une insurrection populaire réprimée par l’armée tsariste. L’événement historique fut considéré comme précurseur de la Révolution d’Octobre.

Projection suivie d’une conférence de Nathalie Sédou, conférencière et chargée d’enseignement en esthétique du film.

Rendez-vous national et annuel dédié au rayonnement du cinéma de patrimoine, le festival Play It Again ! revient du 17 au 27 septembre 2026 pour une 12e édition. Organisé par l’ADRC, Play It Again ! est le seul festivalv dédié au patrimoine cinématographique, à réunir simultanément plus de 200 cinémas, des grandes métropoles aux territoires ruraux, s’adressant ainsi à un public aussi large que diversifié. Au programme, classiques indémodables et films restaurés seront à l’affiche des cinémas participants, à travers toute la France.

Ciné-Conférence

Dimanche 27 septembre, 17h

LE CUIRASSÉ POTEMKINE

De Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov

1926 | Union soviétique | 1h08 | VOSTFR

Avec Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein, Aleksandr Antonov

Sortie en URSS en 1925, l’oeuvre se déroule en 1905, année révolutionnaire, et relate la mutinerie des marins d’Odessa, suivie d’un soutien et d’une insurrection populaire réprimée par l’armée tsariste. L’événement historique fut considéré comme précurseur de la Révolution d’Octobre.

Projection suivie d’une conférence de Nathalie Sédou, conférencière et chargée d’enseignement en esthétique du film. .

22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 accueil@lefresnoy.net

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English :

A national, annual event dedicated to promoting heritage cinema, the Play It Again! festival returns from September 17 to 27, 2026, for its 12th edition. Organized by the ADRC, Play It Again! is the only festival dedicated to film heritage, bringing together more than 200 theaters simultaneously—from major cities to rural areas—and reaching a wide and diverse audience. The program features timeless classics and restored films that will be screened at participating theaters throughout France.

Cinema-Conference

Sunday, September 27, 5:00 p.m.

BATTLESHIP POTEMKIN

By Sergei Eisenstein, Grigoriy Aleksandrov

1926 | Soviet Union | 1h 08m | Original version with French subtitles

Starring Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein, Aleksandr Antonov

Released in the USSR in 1925, the film is set in 1905, a revolutionary year, and recounts the mutiny of the Odessa sailors, followed by popular support and an uprising that was suppressed by the Tsarist army. This historical event was considered a precursor to the October Revolution.

The screening will be followed by a lecture by Nathalie Sédou, a lecturer and instructor in film aesthetics.

L’événement Ciné-Conférence | Festival Play it again ! | Le Cuirassé Potemkine Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-14 par Hauts-de-France Tourisme