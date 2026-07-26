Informations pratiques

Saint-Louis

Ciné-conférence La Géorgie par Nicolas Pernot

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Nicolas Pernot est photographe, réalisateur documentariste et conférencier, mais c’est plutôt en nomade des temps modernes qu’il tend lui-même à se définir. Infatigable baroudeur, il part à l’exploration de contrées souvent méconnues pour en découvrir et révéler les secrets, la culture et les beautés. Puis, lors de ses ciné-conférences, il monte sur scène et, tel un conteur, il donne vie à ses photographies et films documentaires.

La Géorgie regorge de saveurs, d’histoires, de personnages et de folklores colorés. Les chants polyphoniques et une hospitalité exubérante bercent et capturent immanquablement le voyageur. Depuis toujours, j’entendais dire et répéter dans les anciennes républiques soviétiques Géorgie rime avec Paradis . Je m’y suis rendu en 2015 et j’y habite toujours !

Animation gratuite sur inscription par téléphone ou par mail 0 .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 43 mediatheque@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Ciné-conférence La Géorgie par Nicolas Pernot Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue