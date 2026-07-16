Ciné-conférence : Les décors de James Bond – Architecture, modernité et destruction, Cinéma Le Concorde, La Roche-sur-Yon

Informations pratiques

Ciné-conférence : Les décors de James Bond – Architecture, modernité et destruction Dimanche 20 septembre, 11h00 Cinéma Le Concorde Vendée

Limité à 86 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Conférence de Alexandra Pignol, Maître de conférences en théorie, ENSAS et Stéphane Mroczkowski, Maître de conférence en arts plastiques.

Les James Bond sont des superproductions comme d’autres. Elles ont pourtant, dans les premiers films de la saga, inventé une esthétique architecturale novatrice où l’architecture moderne et le design jouent un rôle très important. Cette esthétique reste présente dans les Bond plus récents. C’est le chef décorateur Ken Adam, architecte de formation, qui a inventé cette esthétique faite d’acier, de béton, de verre et de technologie. Les repères que Dr. No, Goldfinger ou Blofeld se créent pour se cacher et agir dans l’ombre, sont secrets mais avec style. Des architectures en négatif. James Bond doit détruire ces architectures qui incarnent le mal.

Ces superbes décors sont même construits pour être détruits. Dès le début du film, le public ne peut qu’attendre la destruction spectaculaire de ces espaces. Alors que dans le film catastrophe classique la destruction de l’architecture (La Tour infernale, en 1974) doit être évitée, et le danger lié au caractère technique de l’architecture doit être écarté (ascenseurs, portes coupe-feu, circuits électriques, etc.). Étrange rôle que celui de Ken Adam, de devoir imaginer des espaces fascinants, beaux et inquiétants, originaux et référencés, mais qui doivent rester l’incarnation du mal… Car si le design est l’ADN d’une société, comme l’explique Deyan Sudjic dans Language of things, alors, le design des méchants est comme une maladie, une excroissance anormale dans le design et dans la société. C’est un design et une architecture solitaires, que l’on nous dépeint comme uniques et bizarres. Cette excroissance maladive est à éliminer… Nous verrons, à l’aide de nombreux extraits, arrêts sur images et références architecturales, les caractéristiques de ces architectures explosives.

Cinéma Le Concorde 2D rue du Maréchal Foch 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire 02 51 36 50 21 https://www.cinema-concorde.com/ https://www.facebook.com/cinemaconcorde/;https://www.instagram.com/cinemaconcorde [{« type »: « email », « value »: « billetterie@cinema-concorde.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 36 50 21 »}] Créé en 2006 à l’initiative de la Ville de la Roche-sur-Yon et de la commune d’Aubigny-les-

Clouzeaux, l’Établissement Public de Coopération Culturelle Cinématographique Yonnais (EPCCCY) a

pour mission de coordonner un projet culturel cinématographique à l’échelle du territoire yonnais

avec une vocation de rayonnement départemental, régional, national et international.

La mise en œuvre de son projet s’articule autour de trois axes principaux :

1) Exploitation du cinéma Le Concorde : cinéma classé art et essai doté de 4 écrans (labellisé Recherche & Découverte, Patrimoine & Répertoire, Jeune Public, et Europa Cinémas), réalisant plus de 100 000 entrées par an.

2) Organisation du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon : le Festival présente chaque année, pendant une semaine en octobre, une sélection de longs et courts métrages en premières françaises et avant-premières, faisant état de la diversité et de la richesse de la création cinématographique contemporaine. Le Festival attire près de 30 000 spectateurs par an.

3) Actions d’éducation à l’image : plaçant l’éducation à l’image au cœur de son projet culturel, l’EPCCCY est coordinateur départemental du dispositif École et cinéma, Collège au cinéma et de l’option cinéma du Lycée Atlantique de Luçon, porteur de projets Passeurs d’Images et Des Cinés la Vie, participant du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma, organisateur de projets en lien avec de nombreux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi

qu’en lien avec les maisons de quartiers et d’autres acteurs sociaux, judiciaires ou sanitaires du territoire (SPIP, CFA, IME…). Accessible aux PMR : place de stationnement et ascenseur

Conférence de Alexandra Pignol, Maître de conférences en théorie, ENSAS et Stéphane Mroczkowski, Maître de conférence en arts plastiques.

©Mirrorpix/gettyimages