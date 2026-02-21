Ciné-conférence PARIS LA BELLE, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude

Informations pratiques

Ciné-conférence PARIS LA BELLE Dimanche 20 septembre, 18h00 Maison du Peuple – La fraternelle Jura

6,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Paris la belle (1959)

Une vision poétique de la capitale, qui juxtapose les prises de vue de Paris Express ou Souvenir de Paris tournées par Pierre Prévert et Marcel Duhamel en 1928 et celles de 1958. Sur un commentaire lu par Arletty, Jacques Prévert s’interroge : est-ce que Paris, c’était mieux avant ?

Séance présentée et animée par Clara Perrichon autour du film et de Jacques Prévert et du cinéma. Dans le cadre du Festival Play It Again ! en partenariat avec l’ADRC et avec le soutien de la Cinémathèque du documentaire.

Maison du Peuple – La fraternelle 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384454226 https://www.maisondupeuple.fr La coopérative d’alimentation la Fraternelle achète en 1894 l’ancienne maison Dumoulin (attestée au XVIIIe siècle et agrandie de deux ailes entre 1855 et 1874), dans laquelle elle aménage un café, une épicerie, une boulangerie et des logements. La Maison du Peuple est bâtie dans les jardins de 1908 à 1910 sous la direction de l’architecte Paul Mouret, suivant des plans donnés en 1902 par l’architecte Charles Meunier. Vers 1920 sont construits une imprimerie et un gymnase. A cette époque, la Maison du Peuple comprend : épicerie, restaurant, bureaux, salles de réunion, logements, théâtre, café, écurie, remises, imprimerie, bibliothèque, salles de réunion, charcuterie, crémerie, atelier de torréfaction, boulangerie, chambres froides, entrepôts et celliers, gymnase, siège de syndicats, de la Bourse du travail et du journal le Jura Socialiste. En 1925, elle compte 4173 sociétaires. Elle devient société les Coopérateurs du Jura en 1965, puis fusionne avec l’Union des Coopérateurs en 1984. Les bâtiments sont vendus à l’association culturelle la Fraternelle créée la même année. Deux salles de cinéma sont aménagées en 1984 et 1985 et l’imprimerie réhabilitée en 1991. La Maison du Peuple de Saint-Claude s’illustre tant par son ancienneté (une des toutes premières de France) que par l’étendue de son programme architectural, son rôle politique et économique, et sa fonction de centre culturel de la ville. route, gare, bus.

Paris la belle (1959)

© Argos Films