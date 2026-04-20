Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne Rue des Lys Sézanne

Sézanne

Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne

Rue des Lys Cinéma Le Séz’Art Sézanne Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Offrez aux tout-petits une première expérience magique au cinéma avec les Ciné Contes Gourmands !Tout public

Offrez aux tout-petits une première expérience magique au cinéma avec les Ciné Contes Gourmands !

Ces séances conviviales, spécialement conçues pour les jeunes enfants et leurs parents, débutent par un moment de lecture une conteuse invite les enfants à s’installer confortablement sur de grands tapis pour écouter une belle histoire.

Place ensuite à la projection de courts métrages, adaptés aux plus jeunes, pour un moment tout en douceur.

La séance se termine autour d’un goûter gourmand, à partager en famille dans une ambiance chaleureuse.

À partir de 2 ans Tarif unique 6 €

Une parenthèse enchantée pour découvrir le cinéma en toute sérénité !

Les prochains rendez-vous

• Lundi 20 avril 2026 à 14h30

→ Le Bal des lucioles et autre courts

Un programme de quatre courts métrages d’animation de marionnettes Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle espèce et Le Magicien. Les films sont entièrement réalisés à la main, image par image, et sont le fruit d’un savoir-faire accumulé depuis 50 ans. .

Rue des Lys Cinéma Le Séz’Art Sézanne 51120 Marne Grand Est

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English : Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne

Give your little ones their first magical cinema experience with Ciné Contes Gourmands!

L’événement Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Sézanne et sa région