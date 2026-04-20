Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne Rue des Lys Sézanne
Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne Rue des Lys Sézanne lundi 20 avril 2026.
Sézanne
Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne
Rue des Lys Cinéma Le Séz’Art Sézanne Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Offrez aux tout-petits une première expérience magique au cinéma avec les Ciné Contes Gourmands !Tout public
Offrez aux tout-petits une première expérience magique au cinéma avec les Ciné Contes Gourmands !
Ces séances conviviales, spécialement conçues pour les jeunes enfants et leurs parents, débutent par un moment de lecture une conteuse invite les enfants à s’installer confortablement sur de grands tapis pour écouter une belle histoire.
Place ensuite à la projection de courts métrages, adaptés aux plus jeunes, pour un moment tout en douceur.
La séance se termine autour d’un goûter gourmand, à partager en famille dans une ambiance chaleureuse.
À partir de 2 ans Tarif unique 6 €
Une parenthèse enchantée pour découvrir le cinéma en toute sérénité !
Les prochains rendez-vous
• Lundi 20 avril 2026 à 14h30
→ Le Bal des lucioles et autre courts
Un programme de quatre courts métrages d’animation de marionnettes Les Petits écoliers, Le Bal des lucioles, La Nouvelle espèce et Le Magicien. Les films sont entièrement réalisés à la main, image par image, et sont le fruit d’un savoir-faire accumulé depuis 50 ans. .
Rue des Lys Cinéma Le Séz’Art Sézanne 51120 Marne Grand Est
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English : Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne
Give your little ones their first magical cinema experience with Ciné Contes Gourmands!
L’événement Ciné Contes Gourmands au Séz’Art à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme de Sézanne et sa région