Ciné Culte Manille BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte Manille

Au cinéma le Maintenon Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Manille Lino Brocka 1975, Philippines.

Synopsis

Dans les rues de Manille, Julio, un jeune provincial, part à la recherche de sa fiancée disparue. Son errance dans la capitale l’entraîne au cœur de la misère sociale, entre exploitation, prostitution et corruption, révélant la face sombre d’une société en crise.

Pourquoi c’est culte ?

Chef-d’œuvre du cinéma philippin, Manille est un film-choc qui mêle mélodrame et critique sociale. Lino Brocka, figure majeure du cinéma engagé, y dénonce l’injustice et la violence sous la dictature de Marcos. Une œuvre puissante et nécessaire, redécouverte aujourd’hui comme un jalon essentiel du patrimoine cinématographique mondial.

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

English :

Presented by the Ciné Culte association in Bagnères-de-Bigorre.

Manila ? Lino Brocka ? 1975, Philippines.

Synopsis:

In the streets of Manila, Julio, a young provincial, sets out to find his missing fiancée. His wanderings through the capital take him into the heart of social misery, between exploitation, prostitution and corruption, revealing the dark side of a society in crisis.

Why is it a cult hit?

A masterpiece of Philippine cinema, Manila is a hard-hitting film that blends melodrama and social criticism. In it, Lino Brocka, a major figure of committed cinema, denounces the injustice and violence of the Marcos dictatorship. A powerful and necessary work, rediscovered today as an essential milestone in the world cinema heritage.

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by an audience discussion.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

Manila ? Lino Brocka? 1975, Philippinen.

Synopsis:

In den Straßen von Manila macht sich Julio, ein junger Mann aus der Provinz, auf die Suche nach seiner verschwundenen Verlobten. Seine Wanderung durch die Hauptstadt führt ihn in das Herz des sozialen Elends, zwischen Ausbeutung, Prostitution und Korruption, und enthüllt die dunkle Seite einer Gesellschaft in der Krise.

Warum ist es ein Kultfilm?

Manila, ein Meisterwerk des philippinischen Kinos, ist ein Schocker, der Melodrama und Sozialkritik miteinander verbindet. Lino Brocka, eine der wichtigsten Figuren des engagierten Kinos, prangert darin die Ungerechtigkeit und die Gewalt unter der Marcos-Diktatur an. Ein kraftvolles und notwendiges Werk, das heute als ein wichtiger Meilenstein des weltweiten Filmerbes wiederentdeckt wird.

Vor der Vorstellung wird der Film vorgestellt, danach gibt es eine Diskussion mit den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

Manila ? Lino Brocka? 1975, Filippine.

Sinossi:

Per le strade di Manila, Julio, un giovane provinciale, parte alla ricerca della fidanzata scomparsa. Le sue peregrinazioni nella capitale lo portano nel cuore della miseria sociale, dove sfruttamento, prostituzione e corruzione rivelano il lato oscuro di una società in crisi.

Perché è un film di culto?

Capolavoro del cinema filippino, Manila è un film duro che mescola melodramma e critica sociale. Lino Brocka, figura di spicco del cinema politicamente impegnato, denuncia le ingiustizie e le violenze della dittatura di Marcos. Un’opera potente e necessaria, riscoperta oggi come pietra miliare del patrimonio cinematografico mondiale.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Manila ? Lino Brocka ? 1975, Filipinas.

Sinopsis:

En las calles de Manila, Julio, un joven provinciano, emprende la búsqueda de su prometida desaparecida. Sus andanzas por la capital le llevan al corazón de la miseria social, donde la explotación, la prostitución y la corrupción revelan el lado oscuro de una sociedad en crisis.

¿Por qué es una película de culto?

Obra maestra del cine filipino, Manila es una película contundente que mezcla melodrama y crítica social. Lino Brocka, figura capital del cine políticamente comprometido, denuncia la injusticia y la violencia de la dictadura de Marcos. Una obra poderosa y necesaria, redescubierta hoy como un hito esencial del patrimonio cinematográfico mundial.

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.

