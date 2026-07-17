Ciné débat, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont · Bordeaux

Informations pratiques

Ciné débat Samedi 26 septembre, 15h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Les pouvoirs politiques s’imposent pour remodeler notre monde en faisant parfois disparaître les barrières entre fiction et réalité. Pour plus d’infos sur le film, contactez la bibliothèque !

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Projection de film : Ciné-débat dans le cadre du festival Hypermondes sur le thème du Pouvoir.

@L’ASSOCIATION LES HYPERMONDES