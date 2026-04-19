Ciné-débat de Génération Panasiatique : « Funan » de Denis Do Maison de la vie associative et citoyenne Paris 13 Paris
Ciné-débat de Génération Panasiatique : « Funan » de Denis Do Maison de la vie associative et citoyenne Paris 13 Paris jeudi 23 avril 2026.
CINÉ-DÉBAT – Funan (2018) de Denis Do
Le jeudi 23 avril à 19h30 (Entrée libre à partir de 19h)
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e (31 Rue Bobillot, 75013 Paris), salle polyvalente
Pour sa première projection, Génération Panasiatique vous invite à découvrir le film d’animation Funan, suivie par une discussion en présence du réalisateur Denis Do.
17 avril 1975. Au Cambodge, après plusieurs années de guerre civile, les Khmers rouges prennent le pouvoir. Le pays bascule pendant des années sous le régime d’Angkar, une dictature meurtrière. Chou, le protagoniste, va lutter pour sa survie et pour retrouver son fils qui lui a été arraché par le régime……
Inspiré de la propre vie de la mère du réalisateur, ce film raconte une histoire vécue par de nombreuses victimes du génocide Khmer Rouge. Cet évènement marque, encore aujourd’hui, profondément la diaspora cambodgienne en France. Dans la continuité de ce film, revenons ensemble sur nos histoires familiales et l’héritage que portent les générations suivantes.
Projection gratuite suivie d’une discussion en présence du réalisateur.
Le jeudi 23 avril 2026
de 19h00 à 21h45
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T21:45:00+02:00
Maison de la vie associative et citoyenne Paris 13 31 rue Bobillot 75013 Salle polyvalenteParis
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