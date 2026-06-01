Ciné-débat et stands : mieux comprendre la santé cérébrale, UGC Ciné Cité, Bordeaux

Ciné-débat et stands : mieux comprendre la santé cérébrale Mardi 9 juin, 18h00 UGC Ciné Cité Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

L’institut VBHI organise une soirée « Ciné-débat et stands : mieux comprendre la santé cérébrale » mardi 09 juin à 18h à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux !

Gratuit, ouvert à toutes et tous (dans la limite des places disponibles)

La santé cérébrale, un enjeu majeur

Qu’est-ce que la santé cérébrale ? Comment la préserver ?

Activité physique, prévention des AVC, réduction des risques de démence : autant de questions au cœur des recherches menées par l’institut VBHI.

Cette soirée sera l’occasion d’apporter des réponses concrètes, fondées sur la recherche scientifique.

Projection et débat

Le ciné-débat s’articulera autour de la projection du documentaire « My Love Affair with the Brain », réalisé par Catherine Ryan et Gary Weimberg.

Ce film retrace le parcours de Marian Diamond, neuroscientifique pionnière, et met en lumière la plasticité cérébrale, cette capacité du cerveau à se modifier et s’adapter tout au long de la vie.

La projection sera suivie d’un échange avec le Dr Michel Thiébaut de Schotten, directeur adjoint VBHI « Intelligence artificielle & Imagerie » et responsable du Groupe d’imagerie neurofonctionnelle à l’Institut des Maladies Neurodégénératives (Bordeaux Neurocampus), et le Dr Stéphane Olindo, neurologue au sein du service Neuro-Vasculaire du CHU de Bordeaux. Le public pourra poser ses questions et dialoguer avec un chercheur de renommée internationale et un spécialiste des AVC.

Des stands pour découvrir et expérimenter

Tout au long de la soirée, des stands interactifs permettront d’aller plus loin :

Sensibilisation aux symptômes de l’AVC avec des animations ludiques de l’association la Maison du Cerveau

Rencontre avec l’association AIT AVC Carpe Diem

Mesure de la tension artérielle (facteur clé de risque d’AVC)

Découverte du neurofeedback pour la récupération post-AVC

Démonstration de technologies de stimulation cérébrale

Conseils pratiques pour préserver sa santé cérébrale

Programme

18h : Accueil

18h – 18h30 : Découverte des stands

18h30 : Installation en salle

18h40 – 18h50 : Introduction – « La santé cérébrale au cœur de l’institut VBHI »

18h50 – 19h50 : Projection du film (VOSTFR)

19h50 – 20h20 : Débat avec le public

20h20 – 21h : Stands et échanges

A propos de l’institut VBHI :

L’institut VBHI est un institut hospitalo-universitaire dédié à la santé vasculaire cérébrale basé à Bordeaux. Il développe un nouveau paradigme intégrant santé des populations et innovation thérapeutique pour lutter contre les maladies neurologiques les plus courantes, les accidents vasculaires cérébraux et la démence, et pour promouvoir le bien vieillir cérébral. L’institut VBHI est une fondation abritée sous l’égide de la Fondation Bordeaux Université, fondation de coopération scientifique, dont les statuts ont été approuvés par décret du 24/07/2014 et enregistrée sous le numéro 803 802 107 00018. Ses fondateurs sont l’université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, l’Inserm, Inria et la Région Nouvelle-Aquitaine. L’institut VBHI bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence « ANR-23-IAHU-0001 ».

UGC Ciné Cité 13 rue Georges Bonnac 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/cine-debat-et-stands-mieux-comprendre-la-sante-cerebrale-1776948820 »}]

L’institut VBHI organise un ciné-débat pour mieux comprendre la santé cérébrale, mardi 9 juin à 18h à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux. santé cerveau