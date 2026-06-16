Ciné débat Manger pour vivre Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ciné débat Manger pour vivre

Jeudi 2 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Du Vote à l’assiette vous invite à repenser notre système alimentaire en replaçant le citoyen au cœur des enjeux, à travers la projection du film Manger pour vivre suivi d’une table ronde avec des intervenants engagés et passionnés par le sujet.

Pour répondre à l’insécurité alimentaire qui frappe une part croissante de la population, l’aide alimentaire s’efforce de pallier un système à bout de souffle. Le projet d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation propose une alternative durable redonner aux citoyens le pouvoir de décider de leur assiette.



Un apéritif convivial sera offert aux participants à partir de 18h30 (hors boissons payantes au bar). Projection à 19h30 suivie d’un débat.



Intervenants

Lyes Belhadj, président de Solid’AM

Amandine Borel, chargée de mission recherche-action sécurité sociale de l’alimentation à Paroles Vives.

Radhia Kahlaoui, fondatrice de l’association Proddis’coop à Aix en Provence

Gaëlle Fleitour, journaliste, cheffe du service économie à Ouest France

Carole Sadaka, modératrice du débat, co-fondatrice Du Vote à l’Assiette

Partenaire Du Vote à l’Assiette .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

From the Ballot Box to the Plate invites you to rethink our food system by putting citizens back at the heart of the issues, %E0 through a screening of the film *Manger pour vivre* followed by a roundtable discussion with speakers who are committed to and passionate about the subject.

L’événement Ciné débat Manger pour vivre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence