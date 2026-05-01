Rosnay

Ciné-débat paysans de nature

Rosnay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-18 19:45:00

fin : 2026-05-18 21:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Ciné-débat paysans de nature bergère de biodiversité .

Lorène est bergère. Elle garde des troupeaux de brebis. Mais elle ne les garde pas en montagne ; elle est bergère sur des espaces naturels protégés, du Cap Blanc Nez aux étangs de la Brenne entre autres… Corinne est chercheuse, géographe. Elle est allée à la rencontre de Lorène pour qu’elle lui raconte son métier, ses liens aux lieux et aux bêtes, les gens avec qui et pour qui elle travaille. Bergère de biodiversité est un voyage, filmé, qui nous entraîne au plus près de ces cheminements pastoraux discutés… .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 05 79 74 agriculturepaysanne@adeari.fr

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English :

Film-debate Biodiversity shepherds .

L’événement Ciné-débat paysans de nature Rosnay a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne