Rosnay

Rencontre avec Rémi Lacoste des Savons Migrateurs

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

Rémi Lacoste des Savons migrateurs vous propose une présentation de sa gamme de savons et bougies. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec Rémi Lacoste des Savons Migrateurs Rosnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne