Rencontre avec Rémi Lacoste des Savons Migrateurs Rosnay
Rencontre avec Rémi Lacoste des Savons Migrateurs Rosnay samedi 16 mai 2026.
Rosnay
Rencontre avec Rémi Lacoste des Savons Migrateurs
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Rémi Lacoste des Savons migrateurs vous propose une présentation de sa gamme de savons et bougies. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
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English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
L’événement Rencontre avec Rémi Lacoste des Savons Migrateurs Rosnay a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne
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