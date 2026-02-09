Des plantes sauvages pour les papillons

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-11 09:30:00

fin : 2026-05-11 12:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Initiation à la botanique pour découvrir les liens étroits qu’il y a entre les plantes et les papillons. Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand.

La promenade aborde des milieux dans lesquels s’épanouissent des plantes très attractives pour les insectes. Cette initiation à la botanique, accessible à tous, permet de saisir l’intérêt de ces “herbes folles” qui poussent spontanément dans nos jardins et qui sont indispensables en particulier, aux papillons. Passionnée par les fleurs et les insectes,George Sand transmit très tôt cet intérêt à son fils Maurice, affirmant dans le préambule de leur ouvrage qu’il s’initia en deux jours à tous les mystères de la lépidoptérologie. Artiste, écrivain et entomologiste, Maurice Sand participa ainsi en 1867 à la rédaction d’un livre dédié à l’observation et à la reconnaissance des papillons “Le Monde des papillons, promenade à travers champs.” 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A walk to discover the close relationship between an environment and the flora and insects that live there.

L’événement Des plantes sauvages pour les papillons Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne