Stage photographique Rosnay

Chez Objectif Brenne, nous proposons des ateliers immersifs de 2 jours. Situé au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, le programme est conçu pour les passionnés de photographie souhaitant capturer l’avifaune très riche et spécifique de la région. Que vous soyez débutant ou expérimenté.

Le stage s’inscrit dans une démarche éthique, et respectueuse de la faune, aussi, aucun artifice, comme la repasse ne sera déployé durant les stages. Que vous soyez complètement débutant, ou au contraire, un photographe aguerri, ce stage s’adresse à vous. L’individualisation de mon accompagnement vous permettra de vivre une expérience unique, au contact direct des oiseaux. Pas de dénivelé ou de difficultés physiques particulières.

Volet naturaliste Pour photographier respectueusement la nature, il faut avant tout la connaitre.

Mieux photographier, c’est d’abord mieux observer (quoi ? quand ? où ?).

Votre guide partagera avec vous son expérience du terrain, et sa connaissance des espèces rencontrées, de leurs mœurs, leur indice de rareté, et des éventuels points de vigilances.

At Objectif Brenne, we offer immersive 3-day workshops. Located in the heart of the Parc Naturel Régional de la Brenne, the program is designed for photography enthusiasts wishing to capture the region’s rich and specific avifauna. Whether you’re a beginner or an experienced photographer.

