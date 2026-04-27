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Rencontre avec Ingrid Decroix d’Eclosion végétale Rosnay

Rencontre avec Ingrid Decroix d’Eclosion végétale Rosnay

Rencontre avec Ingrid Decroix d’Eclosion végétale Rosnay dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Le Bouchet

Ville : 36300 Rosnay

Département : Indre

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Rosnay

Rencontre avec Ingrid Decroix d’Eclosion végétale

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Animation autour des créations de bijoux de Eclosion Végétale Ingrid DECROIX.   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec Ingrid Decroix d’Eclosion végétale Rosnay a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne

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