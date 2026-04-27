Rosnay

Rencontre avec la Maison Dallais

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

Dégustation des crèmes dessert de la Maison Dallais de 11h à 17h. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

L’événement Rencontre avec la Maison Dallais Rosnay a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne