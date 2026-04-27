Rencontre avec la Maison Dallais Rosnay
Rencontre avec la Maison Dallais Rosnay jeudi 14 mai 2026.
Rosnay
Rencontre avec la Maison Dallais
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 11:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
Dégustation des crèmes dessert de la Maison Dallais de 11h à 17h. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
L’événement Rencontre avec la Maison Dallais Rosnay a été mis à jour le 2026-04-27 par Destination Brenne
À voir aussi à Rosnay (Indre)
- Balade à pied n°2 Rencontre avec les paysages de Brenne Rosnay Indre 1 mai 2026
- Itinéraire 3 Au pays des 1000 étangs à moto Rosnay Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°52 Les étangs au fil des bouchures Rosnay Indre 1 mai 2026
- Itinéraire vélo n°1 Balade à l’étang de la Mer Rouge Rosnay Indre 1 mai 2026
- La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ de la ferme des Buttons Rosnay Indre 1 mai 2026