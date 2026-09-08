Ciné-débat : « Promesses sur l’île », l’architecture du Centre international d’art et du paysage, Cinéma Le Jean Gabin, Eymoutiers

Informations pratiques

Ciné-débat : « Promesses sur l’île », l’architecture du Centre international d’art et du paysage Lundi 5 octobre, 20h30 Cinéma Le Jean Gabin Haute-Vienne

Tarif : 5€. Sans réservation. Renseignements auprès du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages au 05 55 69 57 60.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T20:30:00+02:00 – 2026-10-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T20:30:00+02:00 – 2026-10-05T22:30:00+02:00

Découvrez « Promesses sur l’île », un film consacré à l’architecture du Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière. La projection sera suivie d’un échange avec l’architecte Xavier Fabre, qui a conçu le bâtiment avec Aldo Rossi entre 1989 et 1991. Une occasion privilégiée de revenir sur la conception de cette architecture devenue emblématique du paysage de Vassivière.

Cinéma Le Jean Gabin 30 avenue de la Paix, 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le Jean Gabin est le cinéma d’Eymoutiers. Cette salle de proximité accueille tout au long de l’année une programmation cinématographique ainsi que des projections spéciales, rencontres et temps d’échange.

Découvrez « Promesses sur l’île », un film consacré à l’architecture du Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière. La projection sera suivie d’un échange avec l’architecte qui a…