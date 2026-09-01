Informations pratiques

Saint-Mars-du-Désert

CINE DEBAT

salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

la projection gratuite du film Tous dehors

les Relais Petite Enfance du territoire vous invitent à une soirée d’échange autour du film Tous dehors en présence de Anne JOCHUM, réalisatrice du film, et Jennifer Charbonneau, animatrice d’ateliers nature à petits pas . La projection sera suivie d’un débat.

Sur inscription .

salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire rpe@saintmarsdudesert.fr

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English :

the free screening of the movie Tous dehors

L’événement CINE DEBAT Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt