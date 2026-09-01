CINE DEBAT Saint-Mars-du-Désert
mardi 22 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert
Informations pratiques
Saint-Mars-du-Désert
CINE DEBAT
salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
la projection gratuite du film Tous dehors
les Relais Petite Enfance du territoire vous invitent à une soirée d’échange autour du film Tous dehors en présence de Anne JOCHUM, réalisatrice du film, et Jennifer Charbonneau, animatrice d’ateliers nature à petits pas . La projection sera suivie d’un débat.
Sur inscription .
salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire rpe@saintmarsdudesert.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
the free screening of the movie Tous dehors
L’événement CINE DEBAT Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
- FÊTE DES POSSIBLES Saint-Mars-du-Désert 11 septembre 2026
- GUINGUETTE DU TIERS LIEU Saint-Mars-du-Désert 11 septembre 2026
- LA BIBLIOTHEQUE S’EVEILLE Saint-Mars-du-Désert 12 septembre 2026
- APÉRO COUPS DE COEURS Saint-Mars-du-Désert 18 septembre 2026
- LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Saint-Mars-du-Désert 19 septembre 2026