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AGENDA · Saint-Mars-du-Désert

CINE DEBAT Saint-Mars-du-Désert

mardi 22 septembre 2026 · Saint-Mars-du-Désert

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
salle André Malraux
Ville
44850 Saint-Mars-du-Désert
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-du-Désert

CINE DEBAT

salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 20:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

la projection gratuite du film Tous dehors
les Relais Petite Enfance du territoire vous invitent à une soirée d’échange autour du film Tous dehors en présence de Anne JOCHUM, réalisatrice du film, et Jennifer Charbonneau, animatrice d’ateliers nature à petits pas . La projection sera suivie d’un débat.
Sur inscription   .

salle André Malraux Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   rpe@saintmarsdudesert.fr

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English :

the free screening of the movie Tous dehors

L’événement CINE DEBAT Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-08-14 par Pays Erdre Canal Forêt

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