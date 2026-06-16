Ciné débat Sans toit ni loi ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Ciné débat Sans toit ni loi

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le OFF fait son cinéma. Projection du film Sans toit ni loi, d’Agnès Varda (France I 1985 I 105’)

Le Off des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence et l’Institut de l’Image s’associent cette année pour proposer une programmation cinématographique inédite, conçue comme un pont entre les enjeux de société et le septième art. Deux projections et rencontres qui s’inscrivent en parallèle des débats économiques.



Synopsis

Une jeune fille errante est trouvée morte de froid c’est un fait d’hiver. Était ce une mort naturelle ? C’est une question de gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on savoir d’elle et comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? Peut-on faire le portrait d’une fille difficile à saisir et dont toute l’attitude est refus ? La caméra s’attache à Mona, racontant les deux derniers mois de son errance. Elle traîne. Installe sa tente près d’un garage ou d’un cimetière. Elle marche, surtout jusqu’au bout de ses forces.… .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The OFF Festival is showing a movie. Screening of the film *Sans toit ni loi* by Agnès Varda (France | 1985 | 105?)

L’événement Ciné débat Sans toit ni loi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence