CINE DEBAT / SEMAINE DU CERVEAU / LSF / VSM, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

CINE DEBAT / SEMAINE DU CERVEAU / LSF / VSM Mardi 17 mars, 20h00 Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Trois enfants sourds donnent le La à un orchestre unique : Alexandre, Léandre et Evan sont nés sourds profonds et peuvent, grâce à un implant cochléaire, « entendre ». Frédéric, le père d’Alexandre, musicien, a souhaité créer cet orchestre inédit au sein du Conservatoire de Marseille afin que son fils et d’autres enfants sourds puissent accéder à la musique.

Tarif unique : 6 euros.

Cinéma L'Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

La musique sourde, un film documentaire de Daniela Lanzuisi