Ciné Débat Soulèvements Cinéma Néopolis Neufchâteau
Ciné Débat Soulèvements Cinéma Néopolis Neufchâteau mardi 30 juin 2026.
Neufchâteau
Ciné Débat Soulèvements
Cinéma Néopolis 4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30 21:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Découvrez le film, puis passez à la discussion ! La projection sera suivie d’un débat exclusif avec deux invités engagés
– Bernard SCHMITT, Président de Vosges Nature Environnement
– Romain BALANDIER, de la Confédération Paysanne
Venez échanger, poser vos questions et partager vos idées.Tout public
5 .
Cinéma Néopolis 4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 78 80
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English :
Watch the film, then join the discussion! The screening will be followed by an exclusive discussion with two dedicated guests:
– Bernard SCHMITT, President of Vosges Nature Environnement
– Romain BALANDIER, from the Confédération Paysanne
Come join the conversation, ask questions, and share your ideas.
L’événement Ciné Débat Soulèvements Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DE L’OUEST DES VOSGES
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