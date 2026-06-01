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Ciné Débat Soulèvements Cinéma Néopolis Neufchâteau

Ciné Débat Soulèvements Cinéma Néopolis Neufchâteau mardi 30 juin 2026.

Lieu : Cinéma Néopolis

Adresse : 4 rue de la 1ère Armée Française

Ville : 88300 Neufchâteau

Département : Vosges

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Neufchâteau

Ciné Débat Soulèvements

Cinéma Néopolis 4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30 21:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Découvrez le film, puis passez à la discussion ! La projection sera suivie d’un débat exclusif avec deux invités engagés
– Bernard SCHMITT, Président de Vosges Nature Environnement
– Romain BALANDIER, de la Confédération Paysanne

Venez échanger, poser vos questions et partager vos idées.Tout public
5  .

Cinéma Néopolis 4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 78 80 

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English :

Watch the film, then join the discussion! The screening will be followed by an exclusive discussion with two dedicated guests:
– Bernard SCHMITT, President of Vosges Nature Environnement
– Romain BALANDIER, from the Confédération Paysanne

Come join the conversation, ask questions, and share your ideas.

L’événement Ciné Débat Soulèvements Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DE L’OUEST DES VOSGES

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