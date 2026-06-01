Ciné Débat Soulèvements Cinéma Néopolis Neufchâteau

Neufchâteau

Ciné Débat Soulèvements

Cinéma Néopolis 4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-06-30 21:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Découvrez le film, puis passez à la discussion ! La projection sera suivie d’un débat exclusif avec deux invités engagés

– Bernard SCHMITT, Président de Vosges Nature Environnement

– Romain BALANDIER, de la Confédération Paysanne

Venez échanger, poser vos questions et partager vos idées.Tout public

5 .

Cinéma Néopolis 4 rue de la 1ère Armée Française Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 78 80

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English :

Watch the film, then join the discussion! The screening will be followed by an exclusive discussion with two dedicated guests:

– Bernard SCHMITT, President of Vosges Nature Environnement

– Romain BALANDIER, from the Confédération Paysanne

Come join the conversation, ask questions, and share your ideas.

L’événement Ciné Débat Soulèvements Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DE L’OUEST DES VOSGES