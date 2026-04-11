Ouverture de l’escalier Renaissance et des caves de l’hôtel de Houdreville Neufchâteau mercredi 1 juillet 2026.

Neufchâteau

Ouverture de l’escalier Renaissance et des caves de l’hôtel de Houdreville

28 rue Saint-Jean Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-19

Cet ancien Hôtel particulier du XVIème siècle abrite l’Escalier Renaissance (rénové en 2014), une des plus belles réalisations architecturales du Centre Historique, que nous vous invitons à gravir pour en découvrir les différents paliers.

Accédez également aux caves médiévales qui sont les fondations de l’Hôtel de Houdreville !

En visite libre, prenez le temps de découvrir ce monument incontournable du Centre Historique de Neufchâteau. Présentez-vous à l’accueil de la Mairie !Tout public

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28 rue Saint-Jean Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

This former 16th century mansion houses the Renaissance Staircase (renovated in 2014), one of the most beautiful architectural achievements of the Historic Center, which we invite you to climb to discover the different levels

You can also visit the medieval cellars which are the foundations of the Hôtel de Houdreville!

Take the time to discover this essential monument of the Neufchâteau Historical Center. Come to the reception of the Town Hall!

L’événement Ouverture de l’escalier Renaissance et des caves de l’hôtel de Houdreville Neufchâteau a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DE L’OUEST DES VOSGES